Минский суд подтвердил приговор журналисту белорусской службы "Радио Свобода"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу журналиста белорусской службы "Радио Свобода" (признано властями Белоруссии экстремистским формированием, а властями России - СМИ-иноагентом) Олегу Груздиловичу, оставив приговор без изменений.

"Минским городским судом оставлен в силе приговор журналисту "Свободы" Олегу Груздиловичу", - сообщили в Белорусской ассоциации журналистов во вторник.

3 марта текущего года Груздиловичу присудили 1,5 года колонии.

Журналиста задержали в декабре 2021 года вскоре после признания СМИ экстремистским формированием. Он стал подозреваемым по уголовному делу "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них" (ст. 342 УК).

Груздиловича обвинили в участии в несанкционированной акции протеста в 2020 году. Он работал на акции как журналист, когда уже был лишен аккредитации МИД Белоруссии, которая обязательна для журналистов иностранных СМИ.

До этого Груздилович задерживался летом 2021 года вместе с двумя коллегами. В минском офисе "Радио Свобода" тогда прошел обыск. Позже сотрудников СМИ отпустили.