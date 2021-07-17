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В Белоруссии в заключении находятся 32 журналиста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - После прошедших в пятницу обысков и допросов остаются под стражей четыре журналиста, всего в заключении на данный момент - 32 представителя СМИ. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в субботу.

"После вчерашних обысков остаются задержанными журналисты: Олег Груздилович, Инна Студинская, Игорь Ильяш, Анна Галета", - говорится в сообщении. По-прежнему не выходит на связь Алесь Дашчинский, отметили в ассоциации. "Всего 32 представителя медиа находятся в заключении", - подытожили в БАЖ.

14-15 июля в Белоруссии прошла волна обысков у журналистов, правозащитников, в неправительственных организациях. Силовики пришли к сотрудникам правозащитного центра "Весна", в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы". Также обыски прошли у ряда сотрудников негосударственных СМИ.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что обыски в НГО и СМИ связаны с их причастностью к теневым финансовым схемам, уклонению от уплаты налогов, финансированию протестной активности. Речь, в частности, идет об оплате штрафов участников акций протестов, работы адвокатов и иных расходов.

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