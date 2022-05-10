Нацразведка США предположила, что переговоры по Украине пока успешными не будут

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс выразила убеждение, что по крайней мере, в ближайшем будущем дипломатическое урегулирование по Украине не принесет успехов.

"Мы не видим жизнеспособного продолжения переговорного процесса, как минимум, в краткосрочной перспективе", - приводит телеканал CNN ее слова со слушаний в Конгрессе США во вторник.

На прошлой неделе замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации. Он отметил, что "наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков".

Так, напомнил дипломат, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит перспективы для переговоров, а секретарь СНБО Алексей Данилов "отверг любую возможность мирного договора с Россией".

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил "Интерфаксу", что переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате.