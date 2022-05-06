МИД РФ заявил о стагнации в переговорах с Украиной

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Об этом он сообщил на брифинге в пятницу.

Зайцев отметил, что "наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков".

Так, напомнил российский дипломат, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит перспективы для переговоров, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов "отверг любую возможность мирного договора с Россией".

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле отмечают отсутствие динамики на мирных переговорах с украинской стороной и фиксируют все чаще звучащие из Киева заявления, свидетельствующие о его непоследовательной позиции. Он также выразил сомнение в результативном исходе переговорного процесса.