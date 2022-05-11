В Кремле прокомментировали просьбу принять Херсонскую область в состав РФ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Решение об обращении к России с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ должны принимать жители этого региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами в среду представители СМИ напомнили пресс-секретарю о заявлении замглавы Херсонской области Украины Кирилла Стремоусова, который сказал, что руководство региона намерено просить президента РФ присоединить регион к России. У Пескова уточнили, готова ли Россия присоединить область, если власти региона направят руководству РФ такую просьбу.

"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценён юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом", - сказал Песков.

У него уточнили, считают ли в Кремле, что правильнее в данном случае для решения вопроса было бы провести референдум.

"Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум", - сказал Песков.