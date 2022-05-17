Вице-премьер РФ Хуснуллин побывал в Херсоне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Запуск экономики Херсонской области является главной задачей в этом регионе на сегодня, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во вторник в ходе поездки туда.

"Мы увидели на сегодняшний день, что в Херсоне относительно мирная жизнь. Увидели, что мало разрушений - что нас радует. Целевая задача на сегодня - максимально запустить экономику в работу. Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать для того, чтобы как можно быстрее заработала экономика", - сказал Хуснуллин "Крым 24" (видео размещено в телеграм-канале телеканала).

По словам вице-премьера РФ, в частности, обсуждалась возможность продажи сельхозпродукции херсонских фермеров, чтобы люди могли запустить деньги в оборот.

Глава Крыма Сергей Аксенов, который побывал в Херсоне вместе с Хуснуллиным, заявил, что жители полуострова готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Мы понимаем, что вам пришлось пережить, поэтому стараемся выстроить братские отношения с освобожденными территориями. Российский Крым - ваш регион-партнер. Крымчане готовы помочь интегрироваться и в скорейшем времени преодолеть все трудности и компенсировать неудобства, которые испытывали жители Херсонской и Запорожской областей", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, крымские предприниматели и органы власти республики "настроены на то, чтобы оказать максимальную помощь предпринимателям с освобожденных территорий для ведения бизнеса в Крыму".

Как сообщалось, ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что руководство региона намерено просить о присоединении к России. В Кремле на это ответили, что решение об обращении к России с такой просьбой должны принять жители этого региона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "подобные судьбоносные решения" должны быть "абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом".