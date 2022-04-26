Военные РФ заявили об утрате Украиной контроля над Херсонской и частью других областей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть ЛНР и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник.

"На этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.

5 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сказал на брифинге, что российская армия на Украине сосредоточит усилия для взятия под контроль Донбасса.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.