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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 апреля

Военные РФ заявили об утрате Украиной контроля над Херсонской и частью других областей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть ЛНР и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник.

"На этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства", - сообщил он.

5 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сказал на брифинге, что российская армия на Украине сосредоточит усилия для взятия под контроль Донбасса.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

Хроника 24 февраля – 26 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Михаил Мизинцев
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