США призвали СБ ООН поддержать американский проект резолюции по санкциям против КНДР

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала всех членов Совета Безопасности ООН поддержать американский проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР и заявила, что российско-китайский документ на данном этапе "неуместен".

"Мы приближаемся к концу переговоров по предложенному США проекту резолюции, мы не можем ждать, пока КНДР проведет дополнительные провокационные и незаконные акты, ядерные испытания. Призываем всех членов поддержать проект", - заявила Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза.

По ее словам, "молчание на фоне многократных ракетных пусков только вдохновляет Пхеньян", который провел в текущем году 17 пусков баллистических ракет, включая три межконтинентальных.

Гринфилд подчеркнула, что проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, "неуместен на данном этапе".

Она отметила, что необходимо ужесточать санкции, а "не рассматривать их смягчение".

"В последние четыре года два члена Совета блокировали любые попытки обновить санкционный список против КНДР, что способствовало незаконным действиям Пхеньяна", - заявила американский дипломат.

Постпреды Великобритании, Франции и Республики Корея при ООН заявили о своей поддержке американских усилий по КНДР.

При этом французский постпред при ООН Николя де Ривьер предложил "обновить санкционный режим в том числе и в новых сферах".

"Например, в киберпространстве, поскольку именно КНДР получает финансы для своих военных программ", - сказал он.

Постпред Китая При ООН Чжан Цзюнь, в свою очередь, заявил, что американский проект резолюции - "неправильный способ решить нынешнюю ситуацию на полуострове".

"Китай и ряд других членов Совета Безопасности сформулировали предложение о том, как поощрять политическое решение ситуации на Корейском полуострове и как добиться консенсуса между членами СБ ООН. Проект резолюции, который представили Китай и Россия, содержат именно такие принципы и положения", - пояснил Чжан Цзюнь на заседании Совета.

Он выразил сожаление в связи с тем, что США "проигнорировали разумное предложение Китая и продолжают верить в волшебную силу санкций".

"Чего Китай хочет избежать, так это ядерного испытания. Вот почему мы не хотим дополнительных санкций", - сказал Цзюнь журналистам после встречи СБ.

Он также заявил, что Китай "не поддержит нынешний проект резолюции США".

"Дискуссии все еще продолжаются. Мы надеемся, что мы сможем найти решение, которое позволит избежать конфронтации в Совете", - отметил Цзюнь.

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула в ходе заседания, что "дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями".

"К сожалению, до сих пор СБ лишь ужесточал рестрикции, игнорируя позитивные сигналы со стороны Северной Кореи. В этой связи нынешнее развитие - это во многом последствие такой недальновидности некоторых присутствующих здесь коллег, не готовых выйти за пределы санкционной парадигмы, которая за многие годы так и не смогла гарантировать безопасность в регионе. Других же жизнеспособных инициатив мы от них не слышим", - заключила российский дипломат.

Ранее в ООН заявили о признаках возобновления строительства на ядерном полигоне Пунгери в КНДР. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Организации по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

Он отметил, что "25 и 30 апреля лидер КНДР выступил с заявлениями, согласно которым Пхеньян может превентивно применить ядерное оружие".