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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Ким Чен Ын призвал военных КНДР быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к превентивным действиям для противостояния растущим ядерным угрозам, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи на встрече с командным составом корейской армии сказал, что страна и партия должны "уверенно поддерживать абсолютное превосходство революционных вооруженных сил и постоянно развивать его, чтобы превентивно и тщательно сдерживать и пресекать все опасные попытки и угрожающие шаги, включая постоянно возрастающие ядерные угрозы со стороны враждебных сил".

По словам Ким Чен Ына, "только огромная наступательная мощь, подавляющая военная мощь, которой не может обладать ни одна сила в мире, является спасательным кругом, гарантирующим безопасность страны, населения и будущих потомков".

Ранее Ким Чен Ын пообещал наращивать ядерный потенциал Пхеньяна "самыми быстрыми темпами". По его словам, КНДР будет тщательно готовиться, чтобы страна в любое время могла прибегнуть к ядерному "сдерживанию".

Северокорейский лидер заявил, что главная цель ядерного оружия - "сдерживание войны", но отметил, что "наше ядерное оружие не может быть ограничено исключительно рамками предотвращения войны". Он предупредил, что любые силы, ищущие военной конфронтации, "перестанут существовать", вновь подчеркнув, что Север "тщательно подготовлен" к выполнению своей миссии ядерного сдерживания в любое время.

КНДР Ким Чен Ын
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