В ООН заявили о признаках возобновления строительства на ядерном полигоне Пунгери в КНДР

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В ООН заявили, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году крупнейшем испытательном полигоне ядерного оружия Пунгери в КНДР.

"Имеются свидетельства возобновления строительной деятельности на ядерном объекте Пунгери, который был объявлен властями закрытым в 2018 году", - сообщил в ходе заседания Совета Безопасности ООН помощник генерального секретаря Организации по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

Он отметил, что "25 и 30 апреля лидер КНДР выступил с заявлениями, согласно которым Пхеньян может превентивно применить ядерное оружие".

"Заявление подобного плана вызывают глубокое беспокойство", - подчеркнул Хиари.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с командным составом корейской армии сказал, что страна и партия должны быть готовыми к превентивному сдерживанию ядерной угрозы.

До этого он пообещал наращивать ядерный потенциал Пхеньяна "самыми быстрыми темпами". По словам Ким Чен Ына, КНДР будет тщательно готовиться, чтобы страна в любое время могла прибегнуть к ядерному "сдерживанию".