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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

ЕС и Япония будут сотрудничать для сокращения зависимости Европы от энергоносителей РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ЕС и Япония по итогам состоявшегося в четверг в Токио саммита приняли совместное заявление, в котором объявляют о своих планах сотрудничества ради сокращения зависимости Европы от российского энергетического импорта.

"В свете санкций против России мы будем сотрудничать, чтобы поддерживать стабильность мировых энергетических рынков и помогать друг другу в обеспечении безопасности поставок, в частности поставок СПГ", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе.

Стороны договорились принять "немедленные меры для ускорения перехода к энергетике на основе энергоэффективности и широкомасштабного внедрения чистых, безопасных и устойчивых источников энергии".

"Мы будем сотрудничать, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергии из России и обеспечить диверсификацию источников энергоснабжения, и признаем необходимость инвестиций для достижения этой цели", - говорится в совместном заявлении.

ЕС на саммите представляли председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Японию - премьер-министр Фумио Кисида.

Япония ЕС
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