Япония будет отказываться от российских энергоносителей, основываясь на реальной ситуации

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Решение о сроках и путях отказа от импорта российских энергоносителей будет приниматься Японией с учетом реальной ситуации, заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Он отметил при этом, что в настоящее время Япония не может отказаться от импорта российской нефти, сначала она вынуждена найти альтернативные источники.

По словам министра, важную роль в обеспечении стабильных мировых поставок нефти и газа предстоит сыграть Соединенным Штатам.