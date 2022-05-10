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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Япония будет отказываться от российских энергоносителей, основываясь на реальной ситуации

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Решение о сроках и путях отказа от импорта российских энергоносителей будет приниматься Японией с учетом реальной ситуации, заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Он отметил при этом, что в настоящее время Япония не может отказаться от импорта российской нефти, сначала она вынуждена найти альтернативные источники.

По словам министра, важную роль в обеспечении стабильных мировых поставок нефти и газа предстоит сыграть Соединенным Штатам.

Коити Хагиуда
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