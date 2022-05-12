Литва отказалась выдавать Белоруссии Светлану Тихановскую

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Польша отвергла требование Белоруссии о выдаче блогера Nexta Степана Путило, а Литва отказалась выдавать экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили в белорусском следственном комитете.

"Польша отказала Беларуси в выдаче Степана Путило, а Литва отказала в выдаче Светланы Тихановской", - заявил глава СК Дмитрий Гора, слова которого приводит агентство БелТА.

Гора напомнил, что в ноябре 2020 года в Польша была направлена просьба о выдаче Путило для осуществления уголовного преследования за разжигание расовой, национальной, религиозной вражды, организацию массовых беспорядков и иные преступления. Официальный отказ на просьбу белорусского ведомства пришел в феврале 2022 года.

"Литовской республикой отказано в выдаче Тихановской, которая обвиняется также в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе - заговор с целью захвата государственной власти", - добавил Гора.

В чем обвиняют Тихановскую в Белоруссии

В Белоруссии после 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала итоги выборов, сочтя их сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Тихановская вскоре после голосования была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. В начале года она была выдвинута на Нобелевскую премию-2022.