В Думе назвали отзыв литовского посла из Москвы "немудрым шагом"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "немудрым шагом" решение Литвы отозвать своего посла из Москвы.

"Это явно немудрый шаг, на который, не сомневаюсь, обязательно последует адекватный ответ российской стороны, - сказал депутат. - Отзыв посла - это серьезное понижение уровня дипотношений, который в своем русофобском запале инициировала литовская сторона".

Правительство Литвы решило отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России с 1 июня. Кроме этого, принято решение с 7 июня ликвидировать литовское генконсульство в Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать посла России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников российского генконсульства в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство решило понизить уровень диппредставительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу Исакову покинуть Вильнюс из-за событий на Украине.