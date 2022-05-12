Песков подтвердил прекращение контактов с европейскими "дочками" "Газпрома"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские санкции в отношении дочерних компаний "Газпрома" означают, что никаких взаимоотношений с ними у РФ больше не будет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, осложнят ли санкции в отношении бывших и нынешних "дочек" "Газпрома" в Европе поставки газа, Песков сказал: "Это санкции, блокирующие в отношении этих компаний (...), поэтому с этим компаниями никаких взаимоотношений не будет, они просто запрещены".

На уточняющий вопрос, как это отразится на поставках газа в Европу, Песков сказал: "Эти компании больше не могут участвовать в процессе, в процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в "Газпром".

Блокирующие санкции РФ в отношении группы Gazprom Germania

Российская Федерация 11 мая ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, взятой под контроль правительством ФРГ.

Ранее в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие дочерние предприятия компании "Газпром" со вчерашнего дня прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать.

По его словам, немецкие газовики "мониторят ситуацию и подготовились к ней". "Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - сказал он.

В начале апреля министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению Федеральным сетевым агентством.