Польша ввела санкции в отношении "Газпрома" и "НОВАТЭКа"

Ограничения также введены против российских предпринимателей и связанных с ними компаний

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков).

Санкции против "НОВАТЭКа" предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской "дочки" - еще и исключение из процедур госзакупок.

ПАО "Газпром" является владельцем 48% акций польской компании - совладельца газопровода "Ямал-Европа" STG EuRoPol GAZ SA. Ограничительные меры в его отношении предусматривают заморозку осуществления прав на акции и другие ценные бумаги, заморозку дивидендов.

Под санкции Польши попали также российские предприниматели и связанные с ними компании. Кроме уже привычных по спискам США, ЕС и Великобритании имен, там есть и новые фигуранты.

Под санкции Варшавы, помимо Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Игоря Сечина, Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, Андрея и Александры Мельниченко, Алексея Мордашова, Вячеслава Кантора, Виктора Вексельберга, подпали владелица Wildberries Татьяна Бакальчук, создатель Kaspersky Lab Евгений Касперский, основатель 1С Борис Нуралиев. В список также включен глава фракции Госдумы "Новые люди", основатель компании "Фаберлик" Алексей Нечаев.

В числе компаний, пополнивших санкционный список Польши - "Акрон", "ФосАгро", "КАМАЗ", Kaspersky Lab, структуры "Северстали", "Еврохима", Wildberries, "СУЭКа", Sulzer, "Фаберлик" и др.