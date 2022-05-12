В МИД РФ пообещали ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил МИД России.

"Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

"В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага", - подчеркивает МИД РФ.

Также отмечается, что вступление в НАТО станет также прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии (Парижского мирного договора 1947 г., договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений).

В МИД РФ заметили, что "в течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе", а "роль военного фактора была сведена к нулю".

В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что "цель НАТО(...) ясна - продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране". "Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", - отмечается в сообщении.