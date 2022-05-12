Белорусские военные отрабатывают на границе планы боевой подготовки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии решило провести внезапную проверку сил реагирования рядом с госграницей, в рамках проверки военнослужащие отрабатывают планы боевой подготовки, заявил телеканалу СТВ госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Наши органы пограничной службы отслеживают и видят все. И не только органы пограничной службы, это видят и наши разведывательные воинские части и подразделения: органы радиоэлектронной разведки, радиотехнической разведки. Все это мы видим как на западе, так и на юге. Все перемещения группировок, скажем так, соседних государств, все, что происходит на территории соседних государств. Естественно, мы вынуждены реагировать на эту обстановку. Исходя из этого, Министерством обороны, министром обороны принято решение на проведение внезапной проверки сил реагирования. Это исходя из планов подготовки", - рассказал Вольфович.

По его словам, это решение утвердил президент Александр Лукашенко.

"Президент страны утвердил. И с целью отработки планов боевой подготовки, учебно-боевых задач мы вывели части реагирования на незнакомые участки местности. Но не только на полигоны, а вблизи государственной границы. Как южной, так и западной", - добавил госсекретарь.

Вольфович посетил районы размещения батальонных тактических групп, назначенных для усиления охраны государственной границы, оценил потенциал подразделений к выполнению боевых задач, морально-психологическое состояние личного состава, ознакомился с организацией мероприятий по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники, бытом военнослужащих, сообщали ранее в белорусском Минобороны.

10 мая Минобороны объявило о начале проверки готовности исполкомов Гродненской и Брестской областей сформировать территориальные войска и подготовить их к решению задач по предназначению. Эти войска решили создать в Кобринском и Лидском районах, призвав около 430 человек из запаса.