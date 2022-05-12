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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Канцлер Германии поддержал планы Финляндии вступить в НАТО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал поддержку намерениям властей Финляндии подать запрос на вступление в НАТО.

"Я приветствую объявленное Финляндией решение незамедлительно присоединиться к НАТО", - написал он в твиттере в четверг.

"В телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё я заверил финскую сторону в безоговорочной поддержке со стороны федерального правительства Германии", - добавил канцлер.

Ранее в четверг президент Финляндии и премьер страны Санна Марин высказались за незамедлительное членство страны в НАТО. В свою очередь, депутаты финского парламента, как ожидается, уже на следующей неделе могут окончательно утвердить решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии в альянс будет быстрым, если эта страна окончательно утвердит решение подать заявку.

Германия Финляндия НАТО
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