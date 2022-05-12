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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Литва отзовет посла в РФ с 1 июня и закроет консульство в Петербурге с 7 июня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

Соответствующий проект постановления правительства зарегистрирован в четверг.

Баярунас должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство из-за событий на Украине приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу РФ покинуть республику. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

Литва
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