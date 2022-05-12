Молдавия передала вторую часть заполненной анкеты для вступления в ЕС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Молдавия передала Евросоюзу вторую часть заполненной анкеты для вступления республики в ЕС, церемония прошла в четверг в рамках открытия в Кишиневе нового здания Делегации Евросоюза в Молдавии, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Семь томов с ответами Молдавии на вопросы Еврокомиссии были переданы премьер-министром Натальей Гаврилица послу ЕС в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии европейского комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Евросоюз для нас преданный друг. Друг, который всегда был рядом, в том числе и в сложные времена", - заявила Гаврилица.

Еврокомиссар Илва Йоханссон подчеркнула, в свою очередь, что ЕС старается ускорить процесс вступления Молдавии "насколько это возможно".

Первую часть заполненной анкеты Молдавия передала Европейскому союзу 22 апреля. Молдавия подала заявление на вступление в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией.