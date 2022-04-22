Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Кишинев передал ЕС первую часть анкеты для вступления в Евросоюз

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица передала послу Евросоюза в Кишиневе Янису Мажейксу первую часть анкеты для вступления в ЕС, пообещав представить вторую до середины мая, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Мы сделали еще один важный шаг для того, чтобы построить Европу здесь, у нас дома. Мы работали не покладая рук, чтобы за 10 дней заполнить этот документ. Также будем работать и дальше, чтобы продолжить путь интеграции в европейскую семью", - заявила Гаврилица в ходе торжественной церемонии в администрации президента.

Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь выразила удовлетворение быстротой, с которой правительство справилось с непростой задачей, представив в Евросоюз "первую часть подробной фотографии ситуации в Молдавии для оценки ее готовности интеграции в ЕС".

"Это очень важный проект, это судьбоносный проект нашей страны – европейская интеграция (...) Евросоюз – это для нас означает мир, демократия, процветание. Молдавия – маленькая и уязвимая страна. Я уверена, что в европейской семье мы будем гораздо более защищенными, уверенными в завтрашнем дне", - сказала глава государства.

Мажейкс поздравил власти республики с тем, что они смогли быстро оформить ответы и "ускорить процесс интеграции Молдавии в ЕС".

"Мы ждем заполненную анкету и на вторую часть вопросов, которые более подробно касаются ситуации в стране в целом. Это необходимо сделать, чтобы дать возможность Европейской комиссии оценить степень готовности Молдавии к интеграции в ЕС, в соответствии с заявкой, которая была передана в Брюссель", - подчеркнул Мажейкс.

Молдавия получила анкету Европейской комиссии 11 апреля. Она включает 369 вопросов. Молдавия подала заявление о членстве в Евросоюз 3 марта, вслед за Украиной и Грузией.

Молдавия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Что случилось этой ночью: 22 апреля, пятница

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном

Полиция в Испании расследует смерть топ-менеджера "НОВАТЭКа" и его семьи