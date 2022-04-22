Кишинев передал ЕС первую часть анкеты для вступления в Евросоюз

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица передала послу Евросоюза в Кишиневе Янису Мажейксу первую часть анкеты для вступления в ЕС, пообещав представить вторую до середины мая, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Мы сделали еще один важный шаг для того, чтобы построить Европу здесь, у нас дома. Мы работали не покладая рук, чтобы за 10 дней заполнить этот документ. Также будем работать и дальше, чтобы продолжить путь интеграции в европейскую семью", - заявила Гаврилица в ходе торжественной церемонии в администрации президента.

Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь выразила удовлетворение быстротой, с которой правительство справилось с непростой задачей, представив в Евросоюз "первую часть подробной фотографии ситуации в Молдавии для оценки ее готовности интеграции в ЕС".

"Это очень важный проект, это судьбоносный проект нашей страны – европейская интеграция (...) Евросоюз – это для нас означает мир, демократия, процветание. Молдавия – маленькая и уязвимая страна. Я уверена, что в европейской семье мы будем гораздо более защищенными, уверенными в завтрашнем дне", - сказала глава государства.

Мажейкс поздравил власти республики с тем, что они смогли быстро оформить ответы и "ускорить процесс интеграции Молдавии в ЕС".

"Мы ждем заполненную анкету и на вторую часть вопросов, которые более подробно касаются ситуации в стране в целом. Это необходимо сделать, чтобы дать возможность Европейской комиссии оценить степень готовности Молдавии к интеграции в ЕС, в соответствии с заявкой, которая была передана в Брюссель", - подчеркнул Мажейкс.

Молдавия получила анкету Европейской комиссии 11 апреля. Она включает 369 вопросов. Молдавия подала заявление о членстве в Евросоюз 3 марта, вслед за Украиной и Грузией.