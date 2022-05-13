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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Эрдоган выступил против идеи членства Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган выступил против идеи членства Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Турция "не настроена позитивно" по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".

Он указал, что представители РПК, которая признана в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах".

"Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО Швеция Финляндия
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