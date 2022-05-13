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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

США запросили мнение Турции о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне пытаются выяснить позицию Турции по расширению НАТО, сообщила в пятницу журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

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"Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции, мы обратились к турецким властям с просьбой предоставить больше информации по их точкам зрения", - сказала она.

По ее словам, в Вашингтоне видят широкую поддержку стремления Финляндии и Швеции вступить в НАТО со стороны других участников альянса, но работа с Турцией продолжается.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Эрдогана, Турция не настроена позитивно по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Он указал, что представители РПК, которая признана в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах".

Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.

Турция США Финляндия Швеция НАТО
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