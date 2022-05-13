США поддерживают присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне поддерживают идею Финляндии и Швеции относительно присоединения к блоку НАТО, сообщила в четверг на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы поддержим заявку на вступление в НАТО от Финляндии и Швеции, если они выберут этот путь", - сказала она.

Псаки отметила, что по этим вопросам должны высказаться и другие партнеры по альянсу.

"Мы поддерживаем политику открытых дверей, которую демонстрирует НАТО, мы поддерживаем намерения любой страны на подачу заявки на вступление", - добавила она, указав на "долговременное сотрудничество в военной сфере с Финляндией и Швецией".

Ранее в четверг глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес объявил, что комитет ведет подготовку к рассмотрению возможных заявок Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО.

"Председатель сенатского комитета США по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал в четверг, что комитет уже работает над тем, чтобы гарантировать быстрое рассмотрение членства Финляндии и Швеции в НАТО, если они подадут соответствующие заявки", - отмечает телеканал CNN.

Замглавы комитета республиканец Джим Риш на странице в твиттере также выразил поддержку стремлению властей Финляндии войти в НАТО. Сенатор назвал озвученные в четверг планы финских властей "грандиозным шагом вперед - в будущее трансатлантической безопасности".

CNN напоминает, что для того, чтобы Вашингтон одобрил прием новых членов в НАТО "за" должны проголосовать как минимум две трети Сената США.

В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на собственные источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.