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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам

Рижская дума постановила снести памятник советским воинам
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы, сообщает агентство BNS.

Депутаты поручили Рижскому агентству памятников принять необходимые меры "по обеспечению демонтажа объекта "Памятник воинам советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

Депутаты также поручили департаменту городского развития Рижской думы, департаменту имущества Рижской думы и муниципальной полиции оказать необходимую поддержку Рижскому агентству памятников при выполнении решения.

За проголосовали 39 депутатов, против - 13. Один депутат не голосовал, семеро не присутствовали на заседании.

Как указало руководство Рижской думы, для того, чтобы значительно ускорить демонтаж памятника, в специальном законе следует предусмотреть, что на закупку распространяется положение закона о государственных закупках, согласно которому обжалование решения комиссии не приостанавливает действие процедуры закупки. Согласование работ по сносу памятника может быть ускорено без приостановки плана работ в случае, если он будет оспорен.

Этого можно добиться путем признания памятника объектом национальных интересов или определения в законе нормы о том, что оспаривание плана демонтажа не приостанавливает его действия. С помощью специального закона можно сократить срок рассмотрения плана, подчеркивает руководство думы.

Как сообщалось, Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

Строительство памятника и реконструкция парка Победы проходили с 1979 по 1985 годы.

Рига Латвия
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