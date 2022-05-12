В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги

Девочка во время возложения цветов к памятнику Освободителям Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В связи с событиями 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве (Рига) Государственная полиция Латвии начала три уголовных процесса и 20 дел об административных правонарушениях.

Два уголовных процесса начаты по статье Уголовного закона за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Один из процессов начат в отношении молодого человека, пришедшего к памятнику с российским флагом. Отмечается, что оба дела будут переданы в Службу государственной безопасности (СГБ).

Один процесс начат по статье Уголовного закона о сопротивлении представителю власти.

Возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, девять из них - за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов либо за организацию собраний. Дело об административном правонарушении возбуждено также в отношении бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова, Вадима Баранника и депутата Сейма Регины Лочмеле.

Шесть дел об административных правонарушениях открыты по факту использования в общественном месте символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления, три - в связи с мелким хулиганством, в рамках еще двух рассматривается неисполнение законных требований должностного лица или оказание противодействия должностному лицу.

Кроме того, начато несколько ведомственных проверок, а также проводится оценка материалов, полученных с помощью технических средств полиции и размещенных в интернете.

В четверг начальник Госполиции Арманд Рукс пообещал в интервью Латвийскому радио, что все, чья вина будет установлена и доказана, будут привлечены к ответственности.

По сообщению СМИ, 9 мая возле памятника Освободителям в Пардаугаве выстроилась большая очередь из желающих возложить цветы. Утром следующего дня все цветы сгребли с помощью бульдозера и вывезли. Рижане вновь стали приносить цветы к монументу. Вечером 10 мая полиция разогнала собравшихся у памятника, на следующий день его огородили по периметру забором. 12 мая парламент Латвии принял законопроект о прекращении гарантий сохранности мемориалов на территории страны. Теперь мэрия Риги будет решать, сносить памятник или нет.