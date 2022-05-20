CNN сообщил о готовящемся переходе представителя Пентагона Кирби в Белый дом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Пентагона Джон Кирби вскоре будет работать в Белом доме, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Хотя детали все еще дорабатываются, ожидается, что Кирби будет ответственен за связи с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности.

Согласно текущему плану, он не будет регулярно проводить брифинги в Белом доме, но при необходимости будет сопровождать пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер.

Собеседник телеканала отметил, что Кирби в последние дни встречался с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить свою новую должность.

Как сообщал CNN, Кирби рассматривался на замену пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в связи с ее уходом. Однако этот пост заняла ее заместитель Карин Жан-Пьер.