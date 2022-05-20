Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

CNN сообщил о готовящемся переходе представителя Пентагона Кирби в Белый дом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Пентагона Джон Кирби вскоре будет работать в Белом доме, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Хотя детали все еще дорабатываются, ожидается, что Кирби будет ответственен за связи с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности.

Согласно текущему плану, он не будет регулярно проводить брифинги в Белом доме, но при необходимости будет сопровождать пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер.

Собеседник телеканала отметил, что Кирби в последние дни встречался с президентом Джо Байденом, чтобы обсудить свою новую должность.

Как сообщал CNN, Кирби рассматривался на замену пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в связи с ее уходом. Однако этот пост заняла ее заместитель Карин Жан-Пьер.

США Пентагон Джон Кирби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Военная операция на Украине

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Белоруссия купила у России "Искандеры" и комплексы С-400

Военная операция на Украине

Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Кириенко заявил о борьбе с коллективным Западом в ходе операции на Украине

Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

Бывший канцлер Германии Шредер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов