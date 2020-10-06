Послов Литвы и Польши отозвали из Белоруссии для консультаций

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Литва и Польша вынужденно отозвали из Белоруссии послов для консультаций в связи с требованием Минска значительно сократить численность диппредставительств обеих стран, сообщило представительство ЕС в Белоруссии.

Это требование в ЕС считают "контрпродуктивным и достойным сожаления". Попытки воздействовать на отдельные страны Евросоюза не нарушат сплоченность всего альянса, заверили в представительстве.

Все страны-участницы ЕС призывают белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных мирных протестующих и политзаключенных, соблюдать свободу СМИ и права гражданского общества и начать инклюзивный диалог о демократическом будущем страны.

Ранее об отзыве посла Андрюса Пулокаса из Минска сообщил МИД Литвы.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Такое послание мы направили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на высшем посольском уровне. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций", - объяснил через пресс-службу министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам министра, пока не удалось договориться о несокращении персонала, но если Белоруссия и далее будет этого требовать, будут предприняты адекватные - "зеркальные" - меры. Он повторил, что Вильнюс координирует все свои действия с Варшавой и другими странами-членами Евросоюза.

2 октября МИД Белоруссии объявил, что с 5 октября отзовет послов из Польши и Литвы для консультаций и предложил этим странам сделать то же. Причиной ведомство назвало "однозначно деструктивную деятельность" со стороны Варшавы и Вильнюса. Обеим странам предложили до 9 октября привести численность своих дипмиссий в Белоруссии к паритету с белорусскими представительствами в Польше и Литве. Литве предложено сократить число дипломатов в Белоруссии с 25 до 14, для Польши - с 50 до 18.