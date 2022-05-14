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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Президент Финляндии в разговоре с Путиным рассказал о намерении вступить в НАТО

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о намерении страны вступить в НАТО, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

"Президент Финляндии провел разговор с президентом России Путиным. Ниинистё сказал Путину, что Финляндия намерена вступить в НАТО", - сказано в сообщении.

Ранее руководство Финляндии заявило о поддержке решения о вступлении страны в альянс.

Как сообщалось, накануне президент РФ обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы безопасности из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин НАТО
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