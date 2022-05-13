Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин обсудил с Совбезом риски от вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности спецоперацию ВС России на Украине, а также потенциальные угрозы безопасности из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

По его словам, о ходе спецоперации участников заседания проинформировал глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", - продолжил Песков и добавил, что также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом ОДКБ.

В совещании также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Открывая совещание, Путин объявил, что оно пройдет без предварительно установленной повестки, и предложил участникам "обменяться оперативной информацией по текущим вопросам - каждый по своей линии".

"Поговорим, оценим обстановку, будет, о чем поговорить", - добавил он.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказали убежденность, что страна должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. Глава МИД Пекка Хаависто уточнил, что заявка будет подана уже на следующей неделе.

Глава МИД Швеции Анн Линде высказала мнение, что вступление ее страны в НАТО укрепит безопасность в регионе и будет способствовать предотвращению там военных конфликтов.

Российский МИД предупредил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера.

Первый зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил информационному порталу UnHerd, что возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повлечет изменение отношения России к этим двум странам и ответные зеркальные шаги.

"Если на этих территориях присутствуют подразделения НАТО, они становятся целью, или возможной целью для удара, - объяснил дипломат. - Они десятки лет нормально жили, будучи нашими соседями. Если вдруг они решат стать частью недружественного блока, это их дело".

Совбез Владимир Путин Украина НАТО Сергей Шойгу Финляндия Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

РФ вышлет 10 румынских дипломатов и одного сотрудника посольства Болгарии

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС