Путин обсудил с Совбезом риски от вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности спецоперацию ВС России на Украине, а также потенциальные угрозы безопасности из-за решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, о ходе спецоперации участников заседания проинформировал глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", - продолжил Песков и добавил, что также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим саммитом ОДКБ.

В совещании также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Открывая совещание, Путин объявил, что оно пройдет без предварительно установленной повестки, и предложил участникам "обменяться оперативной информацией по текущим вопросам - каждый по своей линии".

"Поговорим, оценим обстановку, будет, о чем поговорить", - добавил он.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказали убежденность, что страна должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. Глава МИД Пекка Хаависто уточнил, что заявка будет подана уже на следующей неделе.

Глава МИД Швеции Анн Линде высказала мнение, что вступление ее страны в НАТО укрепит безопасность в регионе и будет способствовать предотвращению там военных конфликтов.

Российский МИД предупредил, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера.

Первый зампред России в ООН Дмитрий Полянский заявил информационному порталу UnHerd, что возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повлечет изменение отношения России к этим двум странам и ответные зеркальные шаги.

"Если на этих территориях присутствуют подразделения НАТО, они становятся целью, или возможной целью для удара, - объяснил дипломат. - Они десятки лет нормально жили, будучи нашими соседями. Если вдруг они решат стать частью недружественного блока, это их дело".