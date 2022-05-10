Эрдоган анонсировал визит Алиева в Турцию 14 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 мая примет участие в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин на северо-востоке Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"В эту субботу (14 мая - ИФ) мы откроем аэропорт Риза-Артвин. В мире существует пять аэропортов, построенных на море, два из которых - у нас. Один из них Орду-Гиресун, второй - Риза-Артвин. На этой церемонии открытия (аэропорта - ИФ) президент Азербайджана Ильхам Алиев будет вместе с нами", - заявил Эрдоган на заседании кабинета министров Турции.

Аэропорт "Ризе-Артвин" находится на пересечении двух турецких провинций - Ризе и Артвин. Длина взлетно-посадочной полосы составляет три километра, ежегодно аэропорт сможет обслуживать около 3 млн пассажиров. С апреля в аэропорту проводятся пробные полеты.