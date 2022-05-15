Правящая в Швеции партия высказалась за вступление в НАТО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия выступила за вступление страны в НАТО, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

"Сегодня Социал-демократическая партия Швеции приняла историческое решение: она решила поддержать вступления в оборонительный альянс - НАТО", - написала она в твиттере (соцсеть заблокирована в РФ).

Линде добавила, что действия России на Украине, по мнению Стокгольма, ухудшили ситуацию в сфере безопасности не только для Швеции, но и для всей Европы.

В заявлении партии указывается, что она будет работать над тем, чтобы Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО. При этом в партии исходят из того, что процедура должна пройти на определенных условиях: в стране не следует размещать ядерное оружие. Также под запретом должны быть постоянные базы Североатлантического альянса.

Ранее в воскресенье власти Финляндии объявили, что намерены вступить в НАТО. Как в Швеции, так и в Финляндии это решение еще предстоит одобрить парламенту.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Берлине, что рассчитывает на быстрый процесс вступления этих двух стран. При этом процесс присоединения Швеции и Финляндии может заблокировать Турция: Анкара недовольна позицией Стокгольма и Хельсинки по курдским сепаратистским группировкам.