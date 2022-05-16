В МИД РФ заявили, что Москва не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Решение двух стран присоединиться к альянсу на Смоленской площади назвали "ошибкой с далеко идущими последствиями"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Безопасность Швеции и Финляндии в результате их ожидаемого вступления в НАТО не укрепится, а Москва не смирится с этой ситуацией, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. (...) Все это - отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", - сказал он журналистам в Москве.

"А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД РФ также назвал планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО ошибкой с далеко идущими последствиями.

"Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным предоставлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", - сказал он.

"Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах", - отметил Рябков.

Накануне, 15 мая, стало известно, что находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия высказалась за вступление страны в НАТО. Об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде.

По ее словам, действия России на Украине ухудшили ситуацию в сфере безопасности не только для Швеции, но и для всей Европы.

Власти Финляндии также объявили, что намерены вступить в НАТО. Как в Швеции, так и в Финляндии это решение еще предстоит одобрить парламенту.