СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко в Сочи

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретится в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по телемосту примет участие в саммите Евразийского союза.

График главы российского государства на будущую неделю был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Встреча с Лукашенко пройдет в Сочи, об этом президенты двух стран договорились во время саммита ОДКБ.

Как ожидается, в ходе саммита Евразийского союза, который пройдет в новых геополитических и экономических реалиях, лидеры обсудят дальнейшую работу объединения с учетом крупномасштабных санкций, которые введены в отношении России и Белоруссии.

На будущей неделе президент РФ также продолжит серию совещаний, посвященных ситуации в различных отраслях экономики. На очереди, как отмечается в программе, обсуждение обстановки в транспортной сфере.