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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Токаев заявил о планах приехать с казахстанской делегацией на ПМЭФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возглавит делегацию своей страны на очередном Петербургском международном экономическом форуме.

"Я сам планирую по вашему приглашению принять участие в петербургском экономическом форуме 17 июня", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник.

В свою очередь, Путин отметил рост двустороннего товарооборота между Россией и Казахстаном, "несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности".

Он также предложил обсудить и вопросы региональной безопасности, а также экономические вопросы.

Токаев также заявил, что власти его страны намерены наращивать торговлю и инвестиции с Россией, "несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ПМЭФ Владимир Путин
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