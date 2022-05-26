Токаев заявил, что решил с Путиным сложный вопрос, связанный с геополитикой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что финансовые взаимоотношения между его страной и Россией, связанные с нынешней геополитической ситуацией, полностью решены.

"Что касается очень сложного вопроса, связанного с финансовыми взаимоотношениями, то на эту тему, я не буду скрывать, у нас были достаточно детальные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным на днях. Мы пришли к необходимым соглашениям. Со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Сейчас этой проблемы не существует", - сказал Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в четверг в Бишкеке.

При этом он отметил, что "не будет вдаваться в подробности, что это за проблема", пояснив лишь, что "она связана с нынешней геополитической ситуацией".

"Тем не менее, хотел бы зафиксировать ваше внимание на том, что именно в этой ситуации такие близкие друг другу государства, как Россия и Казахстан могут и должны находить соответствующие решения, которые диктует сама жизнь", - подчеркнул Токаев.

Встреча Путина и Токаева в Москве

Встреча Токаева и Путина состоялась 16 мая в Москве.

На ней Путин отметил рост двустороннего товарооборота - 34 с лишним процента. "Примерно 17 миллиардов долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - подчеркнул президент РФ, добавив, что, "тем не менее, есть о чем поговорить в двустороннем формате по вопросам безопасности, которые мы и так обсуждали в рамках ОДКБ, и по вопросам экономического характера".

Токаев в свою очередь заявил, что двусторонний товарооборот достиг $25 млрд. По его словам, делегация во главе с первым заместителем премьер-министра, прибывшая в Москву, провела продуктивные переговоры, "перед ними была поставлена задача именно в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации", "работать конкретно, с целью достижения конкретных практических результатов".

А 19 мая, как сообщила пресс-служба Кремля, в развитие встречи состоялся телефонный разговор Путина и Токаева. "Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорилось в сообщении.