У стран ЕС нет общей позиции по тому, как допустимо расплачиваться за российский газ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Страны ЕС придерживаются разных позиций в том, что касается предложенного Россией механизма по оплате поставок газа в рублях, пишет в понедельник итальянская Il Sole 24 Ore.

"Этот вопрос внес раздор среди членов ЕС. Италия, Германия, Франция, Венгрия согласны на предложенный вариант... Однако есть и такие страны, как, например, Польша, Нидерланды, страны Балтии, которые выступают против механизма", - говорится в статье.

По мнению противников нового механизма, необходимо жестко следовать оценкам ЕС и в частности - словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "расплачиваться в рублях - означает нарушать режим санкций".

При этом газета подчёркивает, что оплату в рублях уже "проводили многие, в том числе - и в Берлине". Она также напоминает, что премьер Италии Марио Драги заявлял, что не видит прямого запрета от ЕС на оплату газа в рублях.

Ранее в Европейской комиссии распространили очередные рекомендации по поводу покупки российского газа, в которых поясняют, как это делать в условиях санкций. "Еврокомиссия заявила, что импортеры из ЕС могут продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы", - сообщало агентство Bloomberg.

По информации агентства, в рекомендациях говорится, что санкции "не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа". Bloomberg поясняет, что, таким образом, компании, по мнению Брюсселя, могут открывать счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа. "Однако нет пояснений по поводу требования Москвы открыть и второй, счет - в рублях", - говорится в сообщении агентства.

При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть - не дожидаясь их перевода в рубли.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.