Кремль не увидел трудностей для иностранных покупателей в оплате газа РФ в рублях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Указ президента РФ Владимира Путина об оплате за поставки газа в рублях действует и не создает трудностей для тех, кто пользуется этой схемой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения во вторник журналисты спросили Пескова, будут ли поставки газа автоматически остановлены после даты 20 мая, указанной в документе, для клиентов, которые не открыли соответствующие рублевые счета.

"Эти поставки по разным договоренностям, по схемам оплаты оплачиваются в разные сроки. Когда наступит последний период, этого я не могу вам сказать, это только "Газпром" знает. Указ президента действует", - сказал Песков.

"Для тех, кто приобретает по этой схеме, никаких дополнительных ни трудностей, ни потерь, ничего не возникает", - добавил пресс-секретарь президента.