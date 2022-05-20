Хуснуллин сообщил, что составлен график восстановления инфраструктуры на Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В российском правиельстве составлии график работ по восстановлению инфраструктуры на территориях Украины, пострадавших от военных действий и контролируемых российскими войсками, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы. Сейчас на этой территории находятся наши специалисты, которые оценивают объем необходимых строительных, монтажных работ, - сказал чиновник. - Уже выехали первые специалисты, техника. То есть работа полным ходом разворачивается. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное".

"Второй комплекс мер - это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить. Много вопросов по сельскому хозяйству. То есть мы работаем в постоянном режиме. Задача - как можно быстрее данные территории вернуть к нормальной экономической жизни", - сказал Хуснуллин.

17 мая российский вице-премьер побывал в Херсоне и отметил, что в городе "мало разрушений". 18 мая после осмотра Мелитополя Хуснуллин заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергии с Запорожской АЭС.