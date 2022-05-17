Швеция и Финляндия в среду совместно подадут заявку на вступление в НАТО

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Швеция и Финляндия в среду передадут в НАТО заявку для вступления в эту организацию, сообщила во вторник шведский премьер Магдалена Андерссон.

"Завтра мы вместе подадим заявку", - приводят европейские СМИ слова Андерссон, сказанные на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

Она отметила, что Швеция и Финляндия решили "идти рука об руку в ходе всего процесса" вступления в НАТО.

Ранее во вторник глава МИД Швеции Анн Линде подписала эту заявку.

Кроме того, во вторник парламент Финляндии на пленарном заседании проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.

Накануне Андерссон заявила, что проинформирует НАТО о желании страны вступить в альянс. В минувшее воскресенье официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказываются экстрадировать террористов и вводили санкции против Анкары. Он добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии "нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО".

В итоге Турция поставила три условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО: прекращение поддержки этими странами групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в Турцию.