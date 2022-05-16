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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

WSJ узнала о переговорах о смягчении санкций против РФ ради вывоза зерна из Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и другими странами с просьбой не препятствовать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Белоруссии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Гутерриш просил Москву разрешить поставки украинского зерна в обмен на меры, которые бы облегчили экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии.

К переговорам привлечена Турция, пишет газета. По ее данным, Анкара выразила готовность принять участие в возможном соглашении, а также, в частности, заняться разминированием в Черном море, а также регулировании трафика.

ООН не раз высказывала опасения, что российская военная операция на Украине может привести к продовольственному кризису и даже голоду ряде стран. Как заявлял Гутерриш, проблему голода в мире сможет решить только возвращение России и Украины на мировой рынок.

Россия Украина Белоруссия ООН Антониу Гутерриш
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