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Boeing запланировал испытательный полет корабля Starliner к МКС на 19 мая

Boeing запланировал испытательный полет корабля Starliner к МКС на 19 мая
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Второй непилотируемый полет перспективного космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) запланирован на 19 мая, сообщила компания в пятницу.

"Запуск CST-100 Starliner компании Boeing на ракете-носителе Atlas-5 компании United Launch Alliance в ходе второго испытательного полета без экипажа (OFT-2) в рамках программы NASA по доставке коммерческих экипажей запланирован на 18:54 по времени Восточного побережья США, в четверг, 19 мая (01:54, 20 мая по мск - ИФ) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида", - говорится в сообщении компании.

По заявлению Boeing, миссия позволит специалистам досконально проверить возможности корабля и ракеты, начиная со стыковки и заканчивая способностью вернуться на Землю в одну из пяти выбранных для приземления зон на западе США.

"После успешного проведения миссии OFT-2, NASA и Boeing определят стартовое окно для испытательного полета на корабле с экипажем на борту", - отмечается в сообщении.

Ранее запуск второй испытательной миссии OFT-2 к МКС планировалось осуществить 3 августа прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта он был отменен. Были выявлены проблемы в работе 13 клапанов двигателей малой тяги служебного модуля корабля Starliner.

В декабре прошлого года компания сообщила, что продолжает расследовать причины закупорки 13 клапанов. Главной версией является то, что тетраоксид азота (nitrogen tetroxide - NTO) - окислитель ракетного топлива, вытекший из клапана, войдя в контакт с влагой, образовал окись азота, из-за которой возникла коррозия клапана.

По информации компании, специалисты провели обширный анализ клапанов на заводе-производителе корабля и в центре космических полётов имени Маршалла NASA. В ходе анализа были исследованы образцы образовавшейся коррозии, клапаны были подвергнуты испытаниям в условиях, схожим с условиями на заводе-производителе корабля, на стартовом столе ракеты Atlas-5 и в цехе вертикальной сборки незадолго до попытки запуска в августе.

В сообщении отмечалось, что специалисты применят технологии для предотвращения подобных аномалий и на служебных модулях кораблей Starliner, разрабатываемых для других миссий.

Компания Boeing разрабатывает пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки американских астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила несколько таких регулярных миссий с помощью своих кораблей Crew Dragon. В данный момент к МКС пристыкован третий космический корабль SpaceX, прибывший на станцию в начале ноября. Тем временем, компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

В ходе второй непилотируемой миссии корабль Starliner должен состыковаться с МКС, в составе которой он пробудет от 5 до 10 дней, после чего вернётся обратно на Землю. Если второй полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее, он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

Boeing Starliner МКС
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