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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Главой Синода РПЦЗ стал митрополит Берлинский и Германский Марк

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - После кончины митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона руководство Русской зарубежной церковью перешло к митрополиту Берлинскому и Германскому Марку.

В миреСкончался первоиерарх РПЦЗ митрополит ИларионЧитать подробнее

"Владыка Марк как первый заместитель председателя Священного Архиерейского Синода автоматически вступил в должность", - сообщил "Интерфаксу" управляющий делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

В свою очередь сайт Русской зарубежной церкви публикует указ епископа Манхэттенского Николая, согласно которому за богослужениями в храмах РПЦЗ имя митрополита Марка следует поминать вслед за именем патриарха Кирилла.

По словам собеседника агентства, во вторник вечером по нью-йоркскому времени митрополит Марк прибудет в аэропорт имени Кеннеди, после чего совершит панихиду по митрополиту Илариону, а затем проведет заседание Синода, где определится время и место отпевания и погребения почившего первоиерарха Русской зарубежной церкви.

Митрополит Иларион (в миру - Игорь Алексеевич Капрал) скончался в понедельник днем после продолжительной болезни на 75-м году жизни.

РПЦЗ митрополит Марк
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