Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане с начала 2022 года получили свыше 35,9 тысячи граждан России, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"С начала года оформлено 90,1 тыс. ИИН для иностранцев, из них для граждан РФ - 35 960", - сообщили агентству "Интерфакс" в ведомстве в среду.

В МВД добавили, что за аналогичный период прошлого года в Казахстане было оформлено 44 858 ИИН для иностранцев, из них наибольшее количество для россиян - 3 472.

В ведомстве добавили, что в основном российские граждане прибывают в столицу Нур-Султан, в Алма-Ату, а также на приграничные с Россией территории.

"Получение ИИН даёт возможность проведения финансовых операций", - отметили в МВД.

Без ИИН граждане, юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и т.д. Россияне с полученным в Казахстане ИИН также могут оформить в этой стране банковские карты международных систем Visa и MasterCard, которые в марте объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине.

В середине апреля в МВД Казахстана сообщали о незначительном росте въехавших в страну граждан РФ. Тогда сообщалось, что с начала 2022 года в Казахстан въехало около 130 тыс. россиян и около 1 тыс. в этом году попросили вид на жительство в Казахстане.