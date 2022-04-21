Россиянам придется лично приезжать в Узбекистан за картами Visa и Mastercard

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Центробанк Узбекистана в четверг сообщил, что граждане России не могут открывать в республике через третьих лиц банковские карты международных платежных систем.

"В соответствии с действующим порядком для открытия счетов физическими лицами в банк представляется заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ, с которого снимается копия", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

При этом подчеркивается, что заявление на открытие счета должно представляться физическими лицами лично.

Ранее сообщалось, что ряд туристических фирм России в апреле запускают туры в Узбекистан, целью которых является оформление российскими гражданами банковских карт платежных систем Visa и Mastercard.