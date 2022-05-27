В Казахстане из-за сбоя прекратили выдавать иностранцам ИИН онлайн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане по техническим причинам прервана выдача иностранцам индивидуального идентификационного номера (ИИН) через портал электронного правительства, они могут получить этот документ оффлайн, в Центрах обслуживания населения (ЦОН), говорится в совместном заявлении МВД и Минцифры республики

В настоящее время ведутся технические работы МВД совместно с Комитетом государственных услуг МЦРИАП и АО "Национальные информационные технологии", сообщили ведомства.

26 мая в МВД отмечали, что после 24 февраля число россиян, получивших ИИН в Казахстане, увеличилось в 16 раз: до 35 782 человек против 2300 годом ранее.

Без ИИН граждане, юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и т.д.