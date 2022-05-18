Чехия бесплатно получит от Германии 15 танков Леопард 2А4

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Чехия бесплатно получит от Германии 15 танков Леопард 2А4 взамен танков советских времен, которые Прага передала Украине, сообщает в среду Sky News со ссылкой на министерство обороны страны.

"Германия на протяжении долгого времени была нашим ключевым экономическим партнером. Однако такого партнерства не было в оборонной сфере, и мы хотим изменить это не только в вопросе танков, но и в вопросе двустороннего сотрудничества в целом", - заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Она отметила, что верит в усиление армии страны благодаря этой сделке.

Пожертвованные 15 танков могут прибыть в страну уже в этом году.

Также Чехия начнет переговоры с Германией по вопросу приобретения 50 современных танков Leopard 2А7+ в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что Германия решила провести обмен со Словенией, у которой остались советские танки T-72 – эти машины Словения тоже передаст Украине, а взамен Германия передаст ей БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. Подобный механизм обмена вслед за Словенией предложила и Чехия.