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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия готова продавать Украине электроэнергию со взятой под контроль российскими военными Запорожской АЭС, если у нее будет желание эту электроэнергию купить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду после инспекции Мелитополя (Запорожская область).

"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия - одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - сказал Хуснуллин журналистам (видео размещено в телеграм-канале телеканала "Крым 24").

Он пообещал, что Запорожская АЭС "будет работать, все рабочие места сохранены", добавив, что у России большой опыт работы с атомными станциями.

Говоря о поездке в Мелитополь, Хуснуллин заявил, что перспектива этого города - "работать в российской семье". "Поэтому сюда приехал, чтобы оказать максимальную помощь, возможность для интеграции", - сказал вице-премьер.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожской области Украины. В нем проживают около 160 тысяч человек. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. 26 февраля Минобороны России сообщило о взятии Мелитополя под контроль.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в городе Энергодар, недалеко от Мелитополя. Была взята под контроль российскими силами в начале марта. Шесть ее энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Марат Хуснуллин Запорожская АЭС Украина Мелитополь
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