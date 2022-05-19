Песков заявил, что судьбу районов Украины, контролируемых РФ, решат их жители

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что дальнейшая судьба ряда украинских областей, перешедших под контроль российских войск, будет решена только исходя из волеизъявления местных жителей.

На вопрос журналистов, не противоречат ли первоначальному заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается оккупировать украинские земли, некоторые высказывания российских политиков, в частности, о том, что Россия пришла сюда навсегда, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: "Все действия, естественно, имеют свою предтечу. Предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих районов".

"Без того, чтобы они определились, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, нет ли все-таки противоречия между декларацией об отсутствии намерений захватить украинские земли и реальными действиями новых властей, Песков ответил: "Дело в том, что эти территории нужно обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение - здесь не может быть пауз, многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, без воды. И этим нужно заниматься".

По словам пресс-секретаря главы государства, "именно необходимостью этих первоочередных мер, которые продиктованы исключительно заботой о людях, делаются подобные заявления".

В качестве доводов представители СМИ привели, в частности, заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что Украина может покупать электроэнергию, которая вырабатывается на Запорожской АЭС, а также высказывание одного из лидеров "Единой России" Андрея Турчака о том, что "Россия пришла в Херсонскую область навсегда".